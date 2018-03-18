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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Гезтепе
Аланьяспор - Гезтепе: обзор матча 18 марта 2018
Аланьяспор
18.03.2018, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Гезтепе
58'
Желтая карточка
С. Сариоглу
Желтая карточка
Г. Цавеллас
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
99
Мбилла Этам
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
4
Райко Ротман
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Аланьяспор
1
Реми Риу
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
5
Оскар Скарионе
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
3-2-2
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
89
Гассама
5
Сакей
19
Вильяфаньес
99
Этам
10
Фернандес
2-1-2
34
Бету
3
Траоре
55
Сариоглу
4
Ротман
94
Гуффран
19
Ба
Остались в запасе
Аланьяспор
Гезтепе
1
Реми Риу
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
19
Гюнай Гювенк
ВР
5
Оскар Скарионе
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
5
Оскар Скарионе
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Аланьяспор - Гезтепе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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