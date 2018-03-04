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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Аланьяспор
Генчлербирлиги - Аланьяспор: обзор матча 04 марта 2018
Генчлербирлиги
04.03.2018, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Аланьяспор
66'
М. Этам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Аланьяспор
Желтая карточка
С. Сессеньон
90'
66'
ГОЛ! 0:1!
М. Этам
53'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
Желтая карточка
У. Чифтци
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
18
Диалло Гидилей
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Аланьяспор
89
Ламин Гассама
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Генчлербирлиги
19
Флорентен Погба
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
2-3-1
34
Хопф
2
Огуз
3
Чифтци
19
Шчекич
18
Гидилей
29
Сессеньон
45
Ману
3-2-1
89
Гассама
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
19
Вильяфаньес
5
Сакей
10
Фернандес
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Аланьяспор
19
Флорентен Погба
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
19
Флорентен Погба
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Генчлербирлиги - Аланьяспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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