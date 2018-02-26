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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги
Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги: обзор матча 26 февраля 2018
Истанбул Башакшехир
26.02.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
28'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги
Желтая карточка
Г. Инлер
59'
Желтая карточка
А. Епуряну
44'
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Э. Белезоглу
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
82
Айдын Карабулут
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Генчлербирлиги
18
Диалло Гидилей
ЦП
3-4-1-1
1
Бабакан
80
Кайсара
24
Епуряну
3
Клиши
25
Белезоглу
11
Элиа
8
Моссоро
88
Инлер
10
Вишча
25
Адебайор
3-3-1
34
Хопф
3
Чифтци
66
Политевич
2
Огуз
82
Карабулут
29
Сессеньон
19
Шчекич
45
Ману
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Генчлербирлиги
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
18
Диалло Гидилей
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
18
Диалло Гидилей
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
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