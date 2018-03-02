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Материалы

Кан - Лион

01.03.2018, Четверг, 23:00 мск Кан, стадион Мишель д'Орнано Франция. Кубок, 1/4 финала Кан - Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
16 тур
3 декабря, воскресенье 19:00 Кан 1:2 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
20 тур
15 января, воскресенье 19:00 Кан 3:2 Лион
2 тур
19 августа, пятница 21:45 Лион 2:0 Кан
Франция. Лига 1 (2015/2016)
26 тур
14 февраля, воскресенье 16:00 Лион 4:1 Кан
4 тур
29 августа, суббота 18:00 Кан 0:4 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 18:00 Кан 3:0 Лион
18 тур
12 декабря, пятница 22:30 Лион 3:0 Кан
Франция. Лига 1 (2011/2012)
23 тур
11 февраля, суббота 18:00 Лион 1:2 Кан
7 тур
21 сентября, среда 21:00 Кан 1:0 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
37 тур
21 мая, суббота 23:00 Лион 0:0 Кан
2 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Кан 3:2 Лион
Франция. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
8 января, суббота 22:45 Кан 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Лион 3:1 Кан
19 тур
20 декабря, суббота 23:00 Кан 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
35 тур
26 апреля, суббота 22:00 Лион 2:2 Кан
17 тур
8 декабря, суббота 22:00 Кан 1:0 Лион
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