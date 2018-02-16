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Сент-Труйден - Андерлехт

16.02.2018, Пятница, 22:30 мск Брюссель, стадион Штайен Бельгия. Про-Лига, 27 тур Сент-Труйден - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
4 тур
20 августа, воскресенье 15:30 Андерлехт 2:3 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
22 тур
22 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:1 Сент-Труйден
3 тур
12 августа, пятница 21:30 Сент-Труйден 0:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
24 тур
29 января, пятница 22:30 Сент-Труйден 1:2 Андерлехт
9 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Сент-Труйден 2:2 Андерлехт
14 тур
20 ноября, воскресенье 21:00 Андерлехт 3:1 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
25 тур
5 февраля, суббота 22:00 Андерлехт 2:0 Сент-Труйден
6 тур
10 сентября, пятница 22:30 Сент-Труйден 0:2 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 10 тур
8 мая, суббота 22:00 Андерлехт 2:1 Сент-Труйден
Плей-офф I, 4 тур
9 апреля, пятница 22:30 Сент-Труйден 1:1 Андерлехт
25 тур
6 февраля, суббота 22:00 Андерлехт 1:2 Сент-Труйден
6 тур
12 сентября, суббота 20:00 Сент-Труйден 2:1 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 20 7 3 68:33 +35 67
2. Андерлехт 30 16 7 7 49:42 +7 55
3. Шарлеруа 30 13 12 5 46:30 +16 51
4. Гент 30 14 8 8 45:27 +18 50
5. Генк 30 11 11 8 44:36 +8 44
6. Стандард 30 11 11 8 43:41 +2 44
7. Кортрейк 30 12 6 12 42:39 +3 42
8. Антверпен 30 10 11 9 38:40 -2 41
9. Зюлте-Варегем 30 11 4 15 47:52 -5 37
10. Сент-Труйден 30 9 10 11 29:41 -12 37
11. Остенде 30 10 6 14 42:41 +1 36
12. Ваасланд-Беверен 29 9 8 12 50:49 +1 35
13. Локерен 30 8 7 15 33:49 -16 31
14. Мускрон 30 8 6 16 40:59 -19 30
15. Эйпен 30 6 9 15 40:57 -17 27
16. Мехелен 29 5 9 15 29:49 -20 24
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