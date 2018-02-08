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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Гронинген
Фейеноорд - Гронинген: обзор матча 08 февраля 2018
Фейеноорд
08.02.2018, четверг, 22:45
Голландия. Эредивизие, 22 тур
3 : 0
Завершен
Гронинген
53'
Й. Торнстра
72'
Д. Сент-Джуст
78'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Гронинген
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
С. Бергейс
78'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сент-Джуст
Пас отдал
С. Бергейс
72'
ГОЛ! 1:0!
Й. Торнстра
Пас отдал
Б. Басачикоглу
53'
Начало матча
Статистика матча Фейеноорд - Гронинген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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