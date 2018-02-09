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Гренобль - Страсбур

08.02.2018, Четверг, 23:00 мск Гренобль, стадион Стад де Альп Франция. Кубок, 1/8 финала Гренобль - Страсбур
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