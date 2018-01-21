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Аякс - Фейеноорд

21.01.2018, Воскресенье, 16:30 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Голландия. Эредивизие, 19 тур Аякс - Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
9 тур
22 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 1:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
28 тур
2 апреля, воскресенье 15:30 Аякс 2:1 Фейеноорд
10 тур
23 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
22 тур
7 февраля, воскресенье 14:30 Аякс 2:1 Фейеноорд
12 тур
8 ноября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
25 января, воскресенье 14:30 Аякс 0:0 Фейеноорд
6 тур
21 сентября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 0:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 17:30 Фейеноорд 1:2 Аякс
3 тур
18 августа, воскресенье 14:30 Аякс 2:1 Фейеноорд
Голландия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
22 января, среда 23:45 Аякс 3:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
19 тур
20 января, воскресенье 17:30 Аякс 3:0 Фейеноорд
10 тур
28 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
19 тур
29 января, воскресенье 15:30 Фейеноорд 4:2 Аякс
10 тур
23 октября, воскресенье 14:30 Аякс 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
19 тур
19 января, среда 22:45 Аякс 2:0 Фейеноорд
6 тур
19 сентября, воскресенье 14:30 Фейеноорд 1:2 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 14:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
12 тур
1 ноября, воскресенье 14:30 Аякс 5:1 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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