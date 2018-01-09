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Атлетико - Лейда

09.01.2018, Вторник, 21:30 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Атлетико - Лейда
Первый матч: 4 - 0
Испания. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
первый матч		 3 января, среда 21:00 Лейда 0:4 Атлетико
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