Бразилия - Швейцария

Неймар Семёнович похлеще Рональдо Ивановича падает, при каждом соприкосновении с ним, никакой борьбы... а так, никакого впечатления Бразильцы не произвели...
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|14 августа, среда
|22:45
|Швейцария
|1:0
|Бразилия
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5:1
|+4
|7
|2.
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5:4
|+1
|5
|3.
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
|4.
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
Неймар Семёнович похлеще Рональдо Ивановича падает, при каждом соприкосновении с ним, никакой борьбы... а так, никакого впечатления Бразильцы не произвели...
Бразильцы играли слишком самоуверенно и вальяжно, особенно первый тайм!
судья какой-то мудак а-ля РФПЛ, Неймара откровенно таранят корпусом, он отлетает на 1.5 метра и нарушения нет, вчера Месси в плечо врезался сам и назначали штрафной, а тут откровенный американский футбол какой-то
Ждём сенсэйшн..