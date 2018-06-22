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Бразилия - Швейцария

17.06.2018, Воскресенье, 21:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Первый Канал Чемпионат мира, 1 тур Бразилия - Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные 2013

14 августа, среда 22:45 Швейцария 1:0 Бразилия
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 1 0 5:1 +4 7
2. Швейцария 3 1 2 0 5:4 +1 5
3. Сербия 3 1 0 2 2:4 -2 3
4. Коста-Рика 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 17 июня 2018, 23:16

    Неймар Семёнович похлеще Рональдо Ивановича падает, при каждом соприкосновении с ним, никакой борьбы... а так, никакого впечатления Бразильцы не произвели...

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 17 июня 2018, 22:58

    Бразильцы играли слишком самоуверенно и вальяжно, особенно первый тайм!

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    Рейтинг: +2888

    absent32 17 июня 2018, 22:44

    Скукота от бразильцев!!!

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 17 июня 2018, 22:14

    Бразильцы пижоны, а Неймар особенно... Пусть ты Неймар или кальмар считаешь себя лучшим доказывай , а не выделывайся..

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 17 июня 2018, 21:25

    судья какой-то мудак а-ля РФПЛ, Неймара откровенно таранят корпусом, он отлетает на 1.5 метра и нарушения нет, вчера Месси в плечо врезался сам и назначали штрафной, а тут откровенный американский футбол какой-то

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский 17 июня 2018, 21:03

    Ждём сенсэйшн..

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    Рейтинг: +504

    alex-76 17 июня 2018, 20:54

    Удачи!

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