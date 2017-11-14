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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия - Норвегия
Словакия - Норвегия: обзор матча 14 ноября 2017
Словакия
14.11.2017, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Норвегия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Словакия - Норвегия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
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