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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Нигерия
Аргентина - Нигерия: обзор матча 14 ноября 2017
Аргентина
14.11.2017, вторник, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 4
Завершен
Нигерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аргентина - Нигерия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
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