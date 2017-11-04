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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Севилья - Тенерифе
Севилья - Тенерифе: обзор матча 04 ноября 2017
Севилья
04.11.2017, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 13 тур
1 : 1
Завершен
Тенерифе
23'
С. Лонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Тенерифе
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Лонго
Пас отдал
Д. Эрнандес
Начало матча
Статистика матча Севилья - Тенерифе
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
6
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