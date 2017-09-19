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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брентфорд - Норвич Сити
Брентфорд - Норвич Сити: обзор матча 19 сентября 2017
Брентфорд
19.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Норвич Сити
90+1'
Д. Кларк
10'
М. Вранчич (П)
51'
М. Вранчич
69'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Норвич Сити
ГОЛ! 1:3!
Д. Кларк
90'
+1
69'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мерфи
Пас отдал
Д. Хасбэнд
60'
Желтая карточка
В. Хулахан
55'
Желтая карточка
К. Циммерманн
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Вранчич
31'
Желтая карточка
М. Уоткинс
Желтая карточка
Й. Барбе
15'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Вранчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Норвич Сити
28
Марсель Франке
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-1-2
12
Дэниэльс
16
МакИкран
23
Йеннарис
36
Кларк
15
Мокоджо
8
Джозефзун
5
Барбе
11
Мопе
4-3-2
1
Ганн
12
Пинту
3
Хасбэнд
5
Клозе
4
Циммерманн
6
Рид
8
Вранчич
14
Хулахан
23
Мерфи
23
Уоткинс
Остались в запасе
Брентфорд
Норвич Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
28
Марсель Франке
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Остались в запасе
28
Марсель Франке
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Брентфорд - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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