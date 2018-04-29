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Ренн - Тулуза

29.04.2018, Воскресенье, 16:00 мск Ренн, стадион Роазон Парк Франция. Лига 1, 35 тур Ренн - Тулуза
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/4 финала
10 января, среда 20:45 Ренн 4:2 Тулуза
Франция. Лига 1 (2017/2018)
4 тур
26 августа, суббота 21:00 Тулуза 3:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2016/2017)
30 тур
18 марта, суббота 22:00 Тулуза 0:0 Ренн
14 тур
25 ноября, пятница 22:45 Ренн 1:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2015/2016)
28 тур
27 февраля, суббота 22:00 Тулуза 1:2 Ренн
4 тур
29 августа, суббота 21:00 Ренн 3:1 Тулуза
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/8 финала
15 декабря, вторник 23:00 Ренн 1:3 Тулуза
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
14 февраля, суббота 22:00 Тулуза 2:1 Ренн
7 тур
23 сентября, вторник 23:00 Ренн 0:3 Тулуза
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
15 марта, суббота 23:00 Ренн 2:3 Тулуза
11 тур
26 октября, суббота 22:00 Тулуза 0:5 Ренн
Франция. Лига 1 (2012/2013)
24 тур
10 февраля, воскресенье 20:00 Ренн 2:0 Тулуза
6 тур
22 сентября, суббота 22:00 Тулуза 2:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 20:00 Ренн 0:1 Тулуза
12 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Тулуза 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
24 тур
20 февраля, воскресенье 23:00 Тулуза 1:2 Ренн
8 тур
3 октября, воскресенье 23:00 Ренн 3:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
20 марта, суббота 21:00 Ренн 4:1 Тулуза
13 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Тулуза 3:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 23:00 Ренн 0:0 Тулуза
4 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Тулуза 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2007/2008)
37 тур
10 мая, суббота 22:45 Ренн 2:1 Тулуза
19 тур
23 декабря, воскресенье 20:00 Тулуза 0:0 Ренн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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