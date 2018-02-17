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Материалы

Шальке-04 - Хоффенхайм

17.02.2018, Суббота, 20:30 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 23 тур Шальке-04 - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2017/2018)
6 тур
23 сентября, суббота 16:30 Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2016/2017)
22 тур
26 февраля, воскресенье 19:30 Шальке-04 1:1 Хоффенхайм
5 тур
25 сентября, воскресенье 16:30 Хоффенхайм 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
14 мая, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:4 Шальке-04
17 тур
18 декабря, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
24 тур
7 марта, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Хоффенхайм
7 тур
4 октября, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
24 тур
8 марта, суббота 18:30 Шальке-04 4:0 Хоффенхайм
7 тур
28 сентября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:3 Шальке-04
Германия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
3 декабря, вторник 23:30 Шальке-04 1:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2012/2013)
27 тур
30 марта, суббота 18:30 Шальке-04 3:0 Хоффенхайм
10 тур
3 ноября, суббота 18:30 Хоффенхайм 3:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 1:1 Шальке-04
11 тур
29 октября, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2010/2011)
20 тур
29 января, суббота 17:30 Шальке-04 0:1 Хоффенхайм
3 тур
10 сентября, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
20 тур
30 января, суббота 20:30 Шальке-04 2:0 Хоффенхайм
3 тур
21 августа, пятница 22:30 Хоффенхайм 0:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
34 тур
23 мая, суббота 17:30 Шальке-04 2:3 Хоффенхайм
17 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Хоффенхайм 1:1 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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