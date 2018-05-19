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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Леванте
Сельта - Леванте: обзор матча 19 мая 2018
Сельта
19.05.2018, суббота, 14:00
Испания. Примера, 38 тур
4 : 2
Завершен
Леванте
29'
М. Гомес
41'
Я. Аспас
48'
Я. Аспас
63'
М. Гомес
12'
Р. Рочина
74'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Леванте
Желтая карточка
М. Гомес
89'
74'
ГОЛ! 4:2!
Х. Луис Моралес
ГОЛ! 4:1!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Васс
63'
ГОЛ! 3:1!
Я. Аспас
Пас отдал
М. Гомес
48'
ГОЛ! 2:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Х. Санчес
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
29'
22'
Желтая карточка
Э. Кабако
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Рочина
Пас отдал
Х. Луис Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Леванте
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Армандо Садику
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Сельта
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Энис Барди
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
3-2-3-2
1
Альварес
22
Мальо
21
Гомес
22
Радойя
17
Кастро
14
Ронкалья
10
Васс
68
Лоботка
19
Санчес
10
Аспас
9
Гомес
4-2-2-2
19
Лопес
5
Чема
23
Кабако
13
Луна
16
Лукич
20
Кампанья
16
Рочина
23
Джейсон
25
Моралес
19
Садику
Остались в запасе
Сельта
Леванте
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Сельта - Леванте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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