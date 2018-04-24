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Материалы

Атлетик - Леванте

23.04.2018, Понедельник, 22:00 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Испания. Примера, 34 тур Атлетик - Леванте
Испания. Примера (2017/2018)
15 тур
10 декабря, воскресенье 20:30 Леванте 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 13:00 Леванте 2:2 Атлетик
16 тур
20 декабря, воскресенье 20:15 Атлетик 2:0 Леванте
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 14:00 Леванте 0:2 Атлетик
2 тур
30 августа, суббота 21:00 Атлетик 3:0 Леванте
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
7 апреля, понедельник 23:59 Леванте 1:2 Атлетик
13 тур
9 ноября, суббота 23:00 Атлетик 2:1 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Атлетик 0:1 Леванте
18 тур
5 января, суббота 19:00 Леванте 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:00 Леванте 3:0 Атлетик
19 тур
15 января, воскресенье 21:00 Атлетик 3:0 Леванте
Испания. Примера (2010/2011)
35 тур
7 мая, суббота 20:00 Атлетик 3:2 Леванте
16 тур
18 декабря, суббота 20:00 Леванте 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
23 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Атлетик 1:0 Леванте
4 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Леванте 1:2 Атлетик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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