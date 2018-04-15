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Материалы

Хетафе - Эспаньол

15.04.2018, Воскресенье, 19:30 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Испания. Примера, 32 тур Хетафе - Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
13 тур
27 ноября, понедельник 23:00 Эспаньол 1:0 Хетафе
Испания. Примера (2015/2016)
20 тур
17 января, воскресенье 20:15 Хетафе 3:1 Эспаньол
1 тур
22 августа, суббота 19:30 Эспаньол 1:0 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
24 тур
20 февраля, пятница 22:45 Хетафе 2:1 Эспаньол
5 тур
25 сентября, четверг 22:00 Эспаньол 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2013/2014)
26 тур
1 марта, суббота 23:00 Хетафе 0:0 Эспаньол
7 тур
29 сентября, воскресенье 21:00 Эспаньол 0:2 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
21 апреля, воскресенье 14:00 Хетафе 0:2 Эспаньол
13 тур
25 ноября, воскресенье 15:00 Эспаньол 0:2 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
24 тур
18 февраля, суббота 21:00 Хетафе 1:1 Эспаньол
5 тур
22 сентября, четверг 22:00 Эспаньол 1:0 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
20 тур
23 января, воскресенье 19:00 Хетафе 1:3 Эспаньол
1 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Эспаньол 3:1 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
30 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Хетафе 1:1 Эспаньол
11 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Эспаньол 0:2 Хетафе
Испания. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
ответный матч		 11 ноября, среда 22:00 Эспаньол 1:1 Хетафе
Испания. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
первый матч		 28 октября, среда 22:00 Хетафе 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
22 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Хетафе 1:1 Эспаньол
3 тур
20 сентября, суббота 23:55 Эспаньол 1:1 Хетафе
Испания. Примера (2007/2008)
22 тур
3 февраля, воскресенье 23:00 Хетафе 0:1 Эспаньол
3 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Эспаньол 1:0 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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