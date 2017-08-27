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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Коньяспор
Истанбул Башакшехир - Коньяспор: обзор матча 27 августа 2017
Истанбул Башакшехир
27.08.2017, воскресенье, 19:45
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
58'
Э. Вишча
82'
М. Текдемир
88'
Н. Скубич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Коньяспор
90'
Красная карточка
А. Туран
88'
ГОЛ! 2:1!
Н. Скубич
ГОЛ! 2:0!
М. Текдемир
Пас отдал
Э. Белезоглу
82'
ГОЛ! 1:0!
Э. Вишча
Пас отдал
Э. Адебайор
58'
57'
Желтая карточка
Д. Милошевич
56'
Желтая карточка
М. Фофана
Желтая карточка
Г. Клиши
45'
Желтая карточка
М. Текдемир
40'
13'
Желтая карточка
Ф. Озторун
Желтая карточка
Э. Адебайор
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
27
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Коньяспор
5
Селим Ай
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
7
Малик Эвуна
ЦФ
4-3-1-1
1
Бабакан
80
Кайсара
3
Клиши
21
Текдемир
24
Епуряну
25
Белезоглу
8
Моссоро
11
Элиа
10
Вишча
25
Адебайор
3-2-1-1
1
Киринтили
87
Озторун
4
Туран
89
Скубич
42
Саинер
8
Камдали
27
Милошевич
7
Фофана
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
16
Йенс Йонссон
ОП
5
Селим Ай
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
7
Малик Эвуна
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Остались в запасе
16
Йенс Йонссон
ОП
5
Селим Ай
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
7
Малик Эвуна
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Коньяспор
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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