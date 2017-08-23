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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Ноттингем Форест
Ньюкасл - Ноттингем Форест: обзор матча 23 августа 2017
Ньюкасл
23.08.2017, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
3'
А. Митрович
45+1'
Р. Ааронс
29'
Д. Каммингс
31'
Д. Каммингс
97'
Т. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюкасл - Ноттингем Форест
111'
Желтая карточка
М. Мансьенн
97'
ГОЛ! 2:3!
Т. Уокер
Пас отдал
Б. Осборн
Желтая карточка
Г. Хэнли
85'
83'
Желтая карточка
Д. Уорролл
ГОЛ! 2:2!
Р. Ааронс
45'
+1
31'
ГОЛ! 1:2!
Д. Каммингс
Пас отдал
Д. Фокс
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Каммингс
Пас отдал
З. Клоу
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Р. Ааронс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
20
Зак Клоу
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
4-2-1-3
1
Дарлоу
2
Стерри
4
Хэнли
99
Мбемба
18
Гамес
4
Барласер
17
Диаме
17
Ааронс
9
Митрович
23
Мерфи
6
Савье
4-2-2-2
13
Смит
6
Уорролл
28
Мансьенн
2
Личай
13
Фокс
41
Бухалакис
23
Осборн
26
Доуэлл
22
Бреретон
9
Каммингс
20
Клоу
Остались в запасе
Ньюкасл
Ноттингем Форест
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ньюкасл - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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