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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Крузейро
Сан-Паулу - Крузейро: обзор матча 13 августа 2017
Сан-Паулу
13.08.2017, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
3 : 2
Завершен
Крузейро
45+2'
Эрнанес
71'
Р. Арболеда
82'
Эрнанес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Крузейро
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Эрнанес
82'
ГОЛ! 2:0!
Р. Арболеда
Пас отдал
Эрнанес
71'
ГОЛ! 1:0!
Эрнанес
45'
+2
Начало матча
Статистика матча Сан-Паулу - Крузейро
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
11.10.2026
Витория
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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Сан-Паулу
Крузейро
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
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