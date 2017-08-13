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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Херенвен
Гронинген - Херенвен: обзор матча 13 августа 2017
Гронинген
13.08.2017, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 1 тур
3 : 3
Завершен
Херенвен
82'
М. Махи (П)
88'
М. Махи (П)
6'
М. Торсбю
40'
Р. Гоочаннеиджад
86'
М. Торсбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Херенвен
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Махи
88'
86'
ГОЛ! 1:3!
М. Торсбю
Пас отдал
Х. Верман
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Махи
82'
52'
Желтая карточка
М. Торсбю
40'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гоочаннеиджад
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Торсбю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
11
Рубен Йенссен
ЦП
17
Йеспер Дрост
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Херенвен
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
6
Стейн Схаарс
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Херенвен
14
Мичел Влап
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
2-4
22
Падт
6
Реийнен
23
те Верик
11
Йенссен
7
Бакуна
10
Махи
17
Дрост
2-2-2-1
5
Вауденберг
3
Хег
6
Схаарс
2
Торсбю
8
Эдегор
9
Зенели
16
Гоочаннеиджад
Остались в запасе
Гронинген
Херенвен
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
14
Мичел Влап
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Остались в запасе
14
Мичел Влап
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Хенк Брюгге
Статистика матча Гронинген - Херенвен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Информация о матче
Стадион:
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