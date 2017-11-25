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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Майнц
Фрайбург - Майнц: обзор матча 25 ноября 2017
Фрайбург
25.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
51'
Н. Петерсен
90+1'
Ф. Кат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Майнц
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кат
90'
+1
88'
Желтая карточка
Р. Квайсон
Желтая карточка
Ю. Шустер
74'
Желтая карточка
Н. Хефлер
56'
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
51'
Желтая карточка
Н. Петерсен
40'
25'
Желтая карточка
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Майнц
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Александру Максим
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
Майнц
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шволов
30
Гюнтер
4
Кох
2
Кемпф
15
Штенцель
27
Хефлер
19
Хаберер
23
Шустер
67
Капустка
33
Терраццино
18
Петерсен
3-1-3-1-2
18
Бросински
16
Белл
42
Хак
5
Гбамен
21
Озтюнали
46
Латца
44
Максим
17
Хольтманн
7
Фишер
19
Кодро
Остались в запасе
Фрайбург
Майнц
77
Райан Кент
ЛВ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Фрайбург - Майнц
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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