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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Майнц
Штутгарт - Майнц: обзор матча 26 августа 2017
Штутгарт
26.08.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
53'
Х. Бадштубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Майнц
ГОЛ! 1:0!
Х. Бадштубер
Пас отдал
Д. Аого
53'
43'
Желтая карточка
Р. Квайсон
Желтая карточка
К. Гентнер
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Майнц
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-2-1-1-1
20
Цилер
35
Камински
28
Бадштубер
3
Аого
32
Баумгартль
28
Павар
4
Гентнер
7
Брекало
77
Аколо
4-4-2
15
Адлер
18
Бросински
16
Белл
22
Диалло
2
Донати
21
Озтюнали
44
Максим
46
Латца
20
Фрай
11
Муто
19
Квайсон
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
22
Митчелл Лангерак
ВР
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Остались в запасе
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Штутгарт - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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