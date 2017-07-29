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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Герта - Ливерпуль
Герта - Ливерпуль: обзор матча 29 июля 2017
Герта
29.07.2017, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Герта - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
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- : -
22.11.2026
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07.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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