Сокол - Сатурн

|6 тур
|27 августа, воскресенье
|15:00
|Сатурн
|4:3
|Сокол
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арарат-Армения
|26
|19
|6
|1
|52:17
|+35
|63
|2.
|Энергомаш
|26
|15
|8
|3
|43:21
|+22
|53
|3.
|Рязань
|26
|14
|4
|8
|37:23
|+14
|46
|4.
|Зоркий
|26
|13
|4
|9
|42:26
|+16
|43
|5.
|Металлург Лп
|26
|12
|7
|7
|35:32
|+3
|43
|6.
|Торпедо М
|26
|11
|9
|6
|44:22
|+22
|42
|7.
|Сокол
|26
|11
|6
|9
|36:38
|-2
|39
|8.
|Сатурн
|26
|10
|7
|9
|37:34
|+3
|37
|9.
|Строгино
|26
|11
|3
|12
|38:37
|+1
|36
|10.
|Динамо Бр
|26
|10
|4
|12
|33:29
|+4
|34
|11.
|Химик-Арсенал
|26
|9
|4
|13
|31:35
|-4
|31
|12.
|Калуга
|26
|5
|6
|15
|20:37
|-17
|21
|13.
|Ротор (мол)
|26
|3
|2
|21
|19:51
|-32
|11
|14.
|Зенит Пз
|26
|3
|2
|21
|12:77
|-65
|11