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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Заря
Черноморец - Заря: обзор матча 02 декабря 2017
Черноморец
02.12.2017, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Заря
72'
А. Хобленко
66'
А. Сваток
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Заря
Желтая карточка
С. Политыло
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
А. Хобленко
72'
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Сваток
Пас отдал
А. Громов
Желтая карточка
И. Жунич
54'
20'
Желтая карточка
И. Харатин
Желтая карточка
А. Хобленко
19'
Вторая желтая
Д. Васин
18'
Желтая карточка
Д. Васин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
30
Александр Гутор
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
9
Алексей Хобленко
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
13
Андрей Лунин
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Заря
77
Олег Чуваев
ВР
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
2-1-2-2
30
Гутор
25
Мартыненко
5
Жунич
89
Политыло
11
Татарков
6
Ковалец
39
Васин
9
Хобленко
3-3-1
13
Лунин
45
Гордиенко
2
Сухоцкий
5
Сваток
20
Караваев
14
Харатин
39
Опанасенко
28
Громов
Остались в запасе
Черноморец
Заря
Главный тренер
Роман Григорчук
77
Олег Чуваев
ВР
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Черноморец - Заря
5
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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