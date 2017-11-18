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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Верес
Заря - Верес: обзор матча 18 ноября 2017
Заря
18.11.2017, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Верес
28'
А. Громов
62'
В. Адамюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Верес
62'
ГОЛ! 1:1!
В. Адамюк
58'
Вторая желтая
Н. Ищенко
37'
Желтая карточка
Н. Ищенко
ГОЛ! 1:0!
А. Громов
28'
Начало матча
Статистика матча Заря - Верес
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Верес
0 : 3
09.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
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