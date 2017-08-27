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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Черноморец
Заря - Черноморец: обзор матча 27 августа 2017
Заря
27.08.2017, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
5 : 0
Завершен
Черноморец
26'
Д. Гречишкин (П)
40'
А. Гордиенко
82'
А. Караваев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Черноморец
Желтая карточка
И. Харатин
83'
ГОЛ! 3:0!
А. Караваев
82'
ГОЛ! 2:0!
А. Гордиенко
40'
26'
Желтая карточка
И. Жунич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Гречишкин
26'
23'
Желтая карточка
Д. Васин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Черноморец
5
Ивица Жунич
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
6
Кирилл Ковалец
АП
39
Денис Васин
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
77
Олег Чуваев
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
18
Силвио
ЦФ
4-1-1
45
Гордиенко
39
Опанасенко
44
Чечер
2
Сухоцкий
24
Гречишкин
28
Громов
2-2-2
5
Жунич
26
Новотрясов
6
Ковалец
11
Татарков
9
Хобленко
39
Васин
Остались в запасе
Заря
Черноморец
20
Александр Караваев
ПЗ
77
Олег Чуваев
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
64
Дмитрий Безрук
ВР
18
Силвио
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
20
Александр Караваев
ПЗ
77
Олег Чуваев
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
Остались в запасе
64
Дмитрий Безрук
ВР
18
Силвио
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Заря - Черноморец
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
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