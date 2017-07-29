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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Сан-Паулу
Ботафого - Сан-Паулу: обзор матча 29 июля 2017
Ботафого
29.07.2017, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
3 : 4
Завершен
Сан-Паулу
18'
К. Куэва
86'
Эрнанес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Сан-Паулу
86'
ГОЛ! 0:2!
Эрнанес
46'
Желтая карточка
Петрос
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Куэва
Начало матча
Статистика матча Ботафого - Сан-Паулу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
- : -
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коритиба
1 : 1
12.10.2026
Ботафого
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
11.10.2026
Витория
Информация о матче
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