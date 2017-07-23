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Ювентус - Барселона
Ювентус - Барселона: обзор матча 23 июля 2017
Ювентус
23.07.2017, воскресенье, 01:00
Международный кубок чемпионов
1 : 2
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ювентус - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
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