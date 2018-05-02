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Материалы

Ротор - Крылья Советов

02.05.2018, Среда, 17:00 мск Волгоград, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 36 тур Ротор - Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2017/2018)
18 тур
14 октября, суббота 14:00 Крылья Советов 1:1 Ротор
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:0 Ротор
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Ротор 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Ротор 1:0 Крылья Советов
1 тур
15 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
24 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Ротор
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Ротор 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
25 тур
22 сентября, суббота 00:00 Ротор 3:1 Крылья Советов
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ротор
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Ротор 1:1 Крылья Советов
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:1 Ротор
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Ротор 2:1 Крылья Советов
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:1 Ротор
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Ротор
10 тур
3 июня, среда 00:00 Ротор 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Ротор
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Ротор 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:3 Ротор
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Ротор 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
27 тур
30 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:3 Ротор
3 тур
15 апреля, суббота 00:00 Ротор 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Ротор 5:0 Крылья Советов
15 тур
1 июня, среда 00:00 Крылья Советов 3:1 Ротор
Чемпионат России 1993
32 тур
16 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Ротор
15 тур
17 июня, четверг 00:00 Ротор 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Ротор 3:0 Крылья Советов
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оренбург 38 26 6 6 59:26 +33 84
2. Крылья Советов 38 26 4 8 60:23 +37 82
3. Енисей 38 25 6 7 68:32 +36 81
4. Тамбов 38 20 8 10 57:36 +21 68
5. Балтика 38 19 7 12 44:35 +9 64
6. Сочи 38 13 16 9 52:47 +5 55
7. Сибирь 38 14 11 13 38:31 +7 53
8. Шинник 38 14 11 13 45:45 0 53
9. Кубань (ЛФЛ) 38 12 13 13 47:47 0 49
10. Волгарь 38 12 9 17 40:46 -6 45
11. Авангард Кур 38 10 15 13 43:46 -3 45
12. Пари НН 38 11 11 16 37:50 -13 44
13. Химки 38 12 7 19 33:49 -16 43
14. Спартак-2 38 11 9 18 47:64 -17 42
15. Томь 38 10 11 17 36:56 -20 41
16. Зенит-2 38 11 7 20 43:59 -16 40
17. Ротор 38 10 10 18 38:45 -7 40
18. Луч 38 9 13 16 40:52 -12 40
19. Тюмень 38 9 12 17 41:54 -13 39
20. Факел 38 9 8 21 27:52 -25 35
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