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  • Губерниев дал совет Галактионову, как менять игру «Локомотива»

Губерниев дал совет Галактионову, как менять игру «Локомотива»

26 августа, 11:48
6

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов должен изменить схему игры команды.

– Удивляет, что «Локомотив» располагается в зоне стыковых матчей?

– Если честно, да. Рассчитывали совсем на другое. Как известно, мне очень симпатична эта команда. Сначала мы говорили, что тут тренер ни при чем, но Галактионову надо менять игру команды, чтобы не было проходных дворов, так скажем, больше концентрироваться на обороне, переходить на другую схему. В противном случае в ответе за все Галактионов. Да, футболистов новых нет, но отвечать тренеру.

  • «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 3 очками после 5 туров.
  • В 2023 году сообщалось, что Губерниев стал амбассадором «Локомотива».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
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Strige
1787736947
Губошлёп уже советы тренерам дает.. Совсем в себя поверил клоун болтливый? ))))
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k611
1787740897
Бред какой-то несёт. Это всё равно что шахматист будет давать советы боксёру по технике боя.
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Интерес
1787740962
Я тоже люблю поучать академиков, как нужно вести научные изыскания, в области конструирования синхро...синхра...синфра...короче-какой-то непонятной хрени!
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DmitryViktorovich
1787742647
В команде разрушена психологическая атмосфера из-за руководства, которое творит лютую дичь, как галактике строить команду, когда обещали того же воробья оставить, сборы были вокруг него, а теперь его нет, комли сломан, карпусик ушёл, батрак ушёл, монтес на чемоданах, обещали выкупить пруцика, не сделали, вернулся в Спартак. тут хоть убей, но переломать ситуацию не реально, наигрывать что имеет, после зимних сборов уже будет другая игра. Главное дотерпеть.
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Paulchess
1787744880
Тренер всегда несет ответственность. Надеюсь и Губерниев её понесёт за свиней в эфире.
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raritet
1787748681
Команду разбирают на запчасти, при чем здесь Галактионов. И при чем здесь схемы. Скоро вообще играть будет некому. А при распродаже и те, что остались, ждут окончания серии распродаж.
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