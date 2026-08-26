Губерниев дал совет Галактионову, как менять игру «Локомотива»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов должен изменить схему игры команды.

– Удивляет, что «Локомотив» располагается в зоне стыковых матчей?

– Если честно, да. Рассчитывали совсем на другое. Как известно, мне очень симпатична эта команда. Сначала мы говорили, что тут тренер ни при чем, но Галактионову надо менять игру команды, чтобы не было проходных дворов, так скажем, больше концентрироваться на обороне, переходить на другую схему. В противном случае в ответе за все Галактионов. Да, футболистов новых нет, но отвечать тренеру.