Губерниев высказался о сотрудничестве с «Локомотивом»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о работе амбассадором в «Локомотиве».
– В «Локомотиве» вы стали амбассадором. Там вы, собственно говоря, ничего не делаете и получаете очень много бабок. Правильно я понимаю?
– Во-первых, в «Локомотиве» я делаю максимум, и воспряла команда. Мы нашли друг друга. Посмотри, как здорово получается.
– За такие бабки я бы тоже нашел друг друга.
– За такие бабки – за какие? Считать чужие деньги, во-первых, неприлично. И при чем тут бабки? Я в принципе всегда за «Локомотив» и за королевский «Металлист». Чувак, я тебя прошу!
- «Локомотив» после 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 4-е место, набрав 31 очко.
- В текущем розыгрыше Кубка России железнодорожники вышел в четвертьфинал Пути РПЛ, где в первом матче сыграли вничью в гостях с «Балтикой» 2:2.
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»