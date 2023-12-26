Губерниев высказался о сотрудничестве с «Локомотивом»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о работе амбассадором в «Локомотиве».

– В «Локомотиве» вы стали амбассадором. Там вы, собственно говоря, ничего не делаете и получаете очень много бабок. Правильно я понимаю?

– Во-первых, в «Локомотиве» я делаю максимум, и воспряла команда. Мы нашли друг друга. Посмотри, как здорово получается.

– За такие бабки я бы тоже нашел друг друга.

– За такие бабки – за какие? Считать чужие деньги, во-первых, неприлично. И при чем тут бабки? Я в принципе всегда за «Локомотив» и за королевский «Металлист». Чувак, я тебя прошу!