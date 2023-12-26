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    Губерниев высказался о сотрудничестве с «Локомотивом»

    Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о работе амбассадором в «Локомотиве».

    – В «Локомотиве» вы стали амбассадором. Там вы, собственно говоря, ничего не делаете и получаете очень много бабок. Правильно я понимаю?

    – Во-первых, в «Локомотиве» я делаю максимум, и воспряла команда. Мы нашли друг друга. Посмотри, как здорово получается.

    – За такие бабки я бы тоже нашел друг друга.

    – За такие бабки – за какие? Считать чужие деньги, во-первых, неприлично. И при чем тут бабки? Я в принципе всегда за «Локомотив» и за королевский «Металлист». Чувак, я тебя прошу!

    • «Локомотив» после 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 4-е место, набрав 31 очко.
    • В текущем розыгрыше Кубка России железнодорожники вышел в четвертьфинал Пути РПЛ, где в первом матче сыграли вничью в гостях с «Балтикой» 2:2.

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    Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

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