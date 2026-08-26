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Прогноз Генича на вылет «Локомотива» из РПЛ

26 августа, 01:38
6

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о перспективах «Локомотива» сохранить прописку в РПЛ.

  • Железнодорожники в субботу уступили ЦСКА в 5-м туре РПЛ со счетом 2:3.
  • «Локо» повторил клубный антирекорд в чемпионате России.
  • Команда Михаила Галактионова опустилась в зону стыков.
  • У нее 0 побед в 7 матчах нового сезона.

– Как видите ситуацию «Локомотива» на старте сезона? Будет ли продолжаться их падение? Реален ли вылет из РПЛ?

– Никакого вылета «Локомотива» из РПЛ не будет. Хотя мы помним, как вылетал «Рубин», когда этого никто не ждал. Потом мы помним ситуацию с «Динамо». Конечно, нет ничего нереального и невозможного.

Но я думаю, что «Локомотив» никуда не вылетит. У них вполне нормальный и боеспособный состав. Он уж точно сильнее, чем у тех команд, которые сейчас находятся рядом с «Локомотивом» в турнирной таблице.

Тут, конечно, руководство «Локомотива» должно протянуть руку помощи команде. Времени до конца трансферного окна еще достаточно, чтобы укрепить состав.

«Локомотиву» обязательно нужны футболисты в середину поля. Это просто обязательно. Потому что оборона у железнодорожников осталась той же самой.

Пока еще в деле [Сесар] Монтес – это важная боевая единица. Если он никуда не уедет, то за оборону особо переживать не стоит.

Но сами по себе игроки обороны не будут справляться, если не лучшим образом будут действовать остальные линии – полузащита, которая в матче с ЦСКА напоминала просто проходной двор. Плюс нечто подобное мы видели в игре с «Акроном».

И нападающие тоже должны более активно участвовать в оборонительных действиях. Плюс еще вернется [Николай] Комличенко после травмы. С ним в атаке «Локомотиву» задышится полегче.

Поэтому никакого вылета «Локомотива» из РПЛ не будет. Но ситуация действительно непростая. Перестройка команды идет прямо по ходу сезона.

А то, что «Локомотив» падает все ниже и что никак команда не может одержать победу, еще больше нервирует всех изнутри – Галактионова, руководство, болельщиков и игроков.

Я считаю, что им нужно выиграть одну‑две игры. Тогда дальше у «Локомотива» дела пойдут на лад. Понятно, что за высокие места клуб в этом сезоне бороться не будет, но вылет этой команде точно не грозит.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Генич Константин
Комментарии (6)
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Просто-333
1787711694
и почему Гнедич ещё не у руля паровозиков?
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_Sasha_
1787719242
Карпина в Локо, на 1 место поднимет.
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zigbert
1787727912
Хорошего нападающего не мешало бы Локомотиву.
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Паровозов
1787729964
Усиление нужно кровь из носу, Борька Ротенберг молчит затаился гад, испытывает нервы болельщиков.
Ответить
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