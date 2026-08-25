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  • Реакция «Оренбурга» на новость об увольнении руководства из-за победы над «Зенитом»

Реакция «Оренбурга» на новость об увольнении руководства из-за победы над «Зенитом»

25 августа, 20:07
13

Пресс-служба «Оренбурга» дала комментарий по поводу инсайда «Mash на спорте».

Источник утверждает, что руководство оренбургского клуба было отправлено в отставку из-за мартовской победы над «Зенитом».

Свои должности покинули генеральный директор Кирилл Волженкин и спортивный директор Исмаил Ибрагимов.

«Руководство покинуло клуб по соглашению сторон, об этом мы уже сообщили в своих соцсетях», – сообщили в пресс-службе.

  • 8 марта «Оренбург» дома обыграл «Зенит» со счетом 2:1.
  • Эти 3 очка спасли «Оренбург» от попадания в зону стыков.
  • «Зенит» все равно стал чемпионом в прошлом сезоне.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит
Комментарии (13)
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1787678170
А что, вполне рабочая версия!
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Иван Петров 1986
1787679705
Ишь ты что натворили. Блохастых обыграли.
Ответить
Kollljan
1787680335
Брехня!
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ScarlettOgusania
1787680364
тонкая месть по-еврейски, мюллер не прощает поражений своей любимой "игрушки"...🤬
Ответить
BRO_football
1787680732
Не подтвердили, но и не опровергли. Всё ясно. Клоунада, да и только. Фарм-клуб с основным договориться не может.
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bset
1787680815
Ждем в мае новости, что против Зенита судьи ошибаются чаще, чем против других)))
Ответить
Дубина
1787681004
Не понравилась старшим хозяевам фарм!
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trener7
1787682783
Своих не бросаем
Ответить
Юбиляр
1787684019
Ну а как иначе то - ТАКОЕ оставить без наказания ???😱...
Ответить
Просто-333
1787711294
шаг влево, шаг вправо-расстрел...
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