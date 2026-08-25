Реакция «Оренбурга» на новость об увольнении руководства из-за победы над «Зенитом»

Пресс-служба «Оренбурга» дала комментарий по поводу инсайда «Mash на спорте».

Источник утверждает, что руководство оренбургского клуба было отправлено в отставку из-за мартовской победы над «Зенитом».

Свои должности покинули генеральный директор Кирилл Волженкин и спортивный директор Исмаил Ибрагимов.

«Руководство покинуло клуб по соглашению сторон, об этом мы уже сообщили в своих соцсетях», – сообщили в пресс-службе.