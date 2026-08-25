«Оренбург» сменил руководство из-за мартовской победы над «Зенитом»

Стало известно, почему «Оренбург» прекратил сотрудничество с Кириллом Волженкиным и Исмаилом Ибрагимовым.

Отставка генерального директора и спортивного директора связана с мартовской победой команды над «Зенитом», утверждает «Mash на спорте».

По информации источника, поражение «Зенита» от «Оренбурга» в разгар чемпионской гонки очень расстроило руководителей «Газпрома».

В итоге бывшим директорам оренбургского клуба сначала устроили разнос, а затем вообще уволили их.