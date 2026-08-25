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  • «Оренбург» сменил руководство из-за мартовской победы над «Зенитом»

«Оренбург» сменил руководство из-за мартовской победы над «Зенитом»

25 августа, 15:49
24

Стало известно, почему «Оренбург» прекратил сотрудничество с Кириллом Волженкиным и Исмаилом Ибрагимовым.

Отставка генерального директора и спортивного директора связана с мартовской победой команды над «Зенитом», утверждает «Mash на спорте».

По информации источника, поражение «Зенита» от «Оренбурга» в разгар чемпионской гонки очень расстроило руководителей «Газпрома».

В итоге бывшим директорам оренбургского клуба сначала устроили разнос, а затем вообще уволили их.

  • 8 марта «Оренбург» дома обыграл «Зенит» со счетом 2:1.
  • Эти 3 очка спасли «Оренбург» от попадания в зону стыков.
  • «Зенит» все равно стал чемпионом в прошлом сезоне.

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Источник: «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит
Комментарии (24)
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WE ARE FOR PETER
1787663122
Фейк деза от Лукойл!! Там совсем по другим причинам уволились
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Пригожин Женя
1787663880
Совпадение? Понятно дело что сняли за не послушание!
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Дубина
1787664086
Не не фарм))) хахаха!!! ЗПРФ...
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Hector вернулся
1787664396
Зпрф позорище!!!
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Hector вернулся
1787664598
А еще чешут что это не их фарм. А это другое.
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NewLife
1787664764
Когда газпром и ржд в шоколаде, все газпром медиа только и делают, что превозносят величие блохастых и проводниц до небес, а когда эти столпы экономики в жопе, то величие почему то сразу улетучивается и начинаются дрязги🤨
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Цугундeр
1787665612
)) Ща август, придурки розовые.. Их давно расстреляли.)))
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Триумфальный
1787665850
Комментарий скрыт модератором
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Антрацитовый волхв
1787666970
Знал же, что Оренбург не зря засел в рпл.
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Юсвиняр
1787667299
Комментарий скрыт модератором
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