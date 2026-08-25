«Оренбург» сменил руководство из-за мартовской победы над «Зенитом»

Стало известно, почему «Оренбург» прекратил сотрудничество с Кириллом Волженкиным и Исмаилом Ибрагимовым.
Отставка генерального директора и спортивного директора связана с мартовской победой команды над «Зенитом», утверждает «Mash на спорте».
По информации источника, поражение «Зенита» от «Оренбурга» в разгар чемпионской гонки очень расстроило руководителей «Газпрома».
В итоге бывшим директорам оренбургского клуба сначала устроили разнос, а затем вообще уволили их.
- 8 марта «Оренбург» дома обыграл «Зенит» со счетом 2:1.
- Эти 3 очка спасли «Оренбург» от попадания в зону стыков.
- «Зенит» все равно стал чемпионом в прошлом сезоне.
Источник: «Mash на спорте»