Гурцкая – о травме игрока РПЛ: «Это катастрофа»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал тяжелую травму полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова.

У 29-летнего армейца диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.

Хавбек не доиграл субботнее дерби с «Локомотивом» (3:2) в пятом туре РПЛ.

Он вышел на замену на 71-й минуте вместо Матеуса Алвеса и через шесть минут получил травму.

В этом сезоне Баринов провел 5 матчей без голевых действий.

Его восстановление займет 3 или 6 месяцев.

«Это катастрофа. Диме точно надо набраться терпения. У него и так этот сезон не задался, столько критики.

Как будто-то он находится в очень неспокойном моральном состоянии. Всe время критика. Он же в душе сам понимал, что не получается. Димке – здоровья», – сказал Гурцкая.