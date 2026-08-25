«Могу объяснить один на один»: Талалаев дерзко ответил журналисту

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вступил в перепалку с журналистом после матча с «Рубином». Ему не понравился вопрос про его оскорбительный жест.

«Я только что это объяснял. Я показал нашему руководителю, что мы сегодня не проиграем. Третий раз не нужно будет объяснять? Могу в красках вам объяснить один на один. Если не боитесь», – сказал Талалаев.