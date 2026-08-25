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  • «Могу объяснить один на один»: Талалаев дерзко ответил журналисту

«Могу объяснить один на один»: Талалаев дерзко ответил журналисту

25 августа, 09:47
45

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вступил в перепалку с журналистом после матча с «Рубином». Ему не понравился вопрос про его оскорбительный жест.

«Я только что это объяснял. Я показал нашему руководителю, что мы сегодня не проиграем. Третий раз не нужно будет объяснять? Могу в красках вам объяснить один на один. Если не боитесь», – сказал Талалаев.

  • Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 5-м туре РПЛ.
  • Талалаев не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте матча.
  • Когда Чинонзо Оффор сравнял счет, 53-летний специалист повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.
  • Вскоре забитый мяч калининградцев отменили из-за офсайда.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (45)
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Дубина
1787640633
У него точно фляга свистит)))
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nik55
1787640809
врачи его проверяют ????????
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Красногвардейчик
1787641500
БЫДЛО, да к тому же больное на голову!!!!! Как он предсезонную медкомиссию прошёл?!!
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Император Бомжей
1787641542
Он прям реально конченый как человек и как тренер! Ничего в жизни не выиграл в футболе, то понты колотить и может... Я даже представить не могу, что к примеру Сёмин, Романцев или Семак, могли бы себе такое позволить! Талалаев просто чмошник, даже если вы за Балтику топите, факт того, что он мразота отрицать глупо!
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Дэнгил
1787641945
Это плохо скажется прежде всего на его психическом здоровье.Не нормально реагирует буквально на всё,так нельзя. Онкология возникает вот от таких нервных законов. Жаль,мужик то неплохой
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anatolich72
1787643729
Дешёвка этот талалайка . быдлятина
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baggio80
1787643959
А что вы все удивляетесь, когда у нас так полстраны живет с таким поведением, от чиновников и заканчивая нищим и ребенком.
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subbotaspartak
1787644240
Когда разум кончается - начинаются угрозы и кулаки... А если разум вообще не начинался?......
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R_a_i_n
1787644644
Гопник какой-то.
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Snek
1787645959
Как это быдло подворотное за*бало уже. Чуть-чуть стало чего-то получать на тренерском мостике и из него сразу полезла его суть - понты и быдлятина.
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