Евсеев – о мате в интервью: «Они хайпанули, а я за это 200 тысяч отдал»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев прокомментировал использование нецензурных выражений в общении с прессой.
Его несколько раз штрафовал за мат контрольно-дисциплинарный комитет РФС.
– Вы не думаете, что топовые команды могут смутить ваши флэш-интервью?
– А что я там сказал?
– Приходится много цензурить. Топовый клуб в большей степени заботится о своем имидже, чем региональный.
– О результате не заботится? Давайте начнем с результата. При чем тут это? Это было на эмоциях.
– Вам после этого приходится себя сдерживать?
– Вопросов бы по футболу задавали больше, а то в последнее время по агрономии задают вопросы.
– Вы сейчас задумываетесь над тем, что ответить?
– Я всегда думаю.
– Вы стали больше задумываться после этих случаев?
– Конечно. Тогда все было в записи. Вместо того чтобы убрать, они это специально выставляют.
– Что значит «специально»?
– Это надо вырезать, и все. Им надо было это все показать, они и показали. Хайпанули они? Хайпанули. Я отдал за это двести тысяч [рублей].
- Евсеев возглавил «Динамо Мх» в декабре прошлого года.
- Команда набрала 9 очков в 5 стартовых турах РПЛ.
- Они делят 4-е и 5-е места в таблице лиги с «Зенитом».