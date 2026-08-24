Евсеев – о мате в интервью: «Они хайпанули, а я за это 200 тысяч отдал»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев прокомментировал использование нецензурных выражений в общении с прессой.

Его несколько раз штрафовал за мат контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

– Вы не думаете, что топовые команды могут смутить ваши флэш-интервью?

– А что я там сказал?

– Приходится много цензурить. Топовый клуб в большей степени заботится о своем имидже, чем региональный.

– О результате не заботится? Давайте начнем с результата. При чем тут это? Это было на эмоциях.

– Вам после этого приходится себя сдерживать?

– Вопросов бы по футболу задавали больше, а то в последнее время по агрономии задают вопросы.

– Вы сейчас задумываетесь над тем, что ответить?

– Я всегда думаю.

– Вы стали больше задумываться после этих случаев?

– Конечно. Тогда все было в записи. Вместо того чтобы убрать, они это специально выставляют.

– Что значит «специально»?

– Это надо вырезать, и все. Им надо было это все показать, они и показали. Хайпанули они? Хайпанули. Я отдал за это двести тысяч [рублей].