Батраков провел первую тренировку в «Галатасарае»

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков приступил к работе с командой.

Сегодня футболисты стамбульского клуба начали подготовку к матчу с «Гезтепе» (29 августа).

Российский полузащитник принял участие в тренировке и занимался в общей группе.