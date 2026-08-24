Батраков провел первую тренировку в «Галатасарае»

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков приступил к работе с командой.
Сегодня футболисты стамбульского клуба начали подготовку к матчу с «Гезтепе» (29 августа).
Российский полузащитник принял участие в тренировке и занимался в общей группе.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
- С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.
Источник: ютуб-канал «Галатасарая»