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  • Карседо объяснил, почему хотел ударить сотрудника «Спартака» во время матча с «Зенитом»

Карседо объяснил, почему хотел ударить сотрудника «Спартака» во время матча с «Зенитом»

24 августа, 19:29
10

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо назвал причину своего агрессивного поведения в ходе домашней игры с «Зенитом».

– Во втором тайме в одном из эпизодов вы оттолкнули сотрудника «Зенита». Что там произошло?

– Это был наш сотрудник, начальник команды. Я хотел его ударить, потому что хотел, чтобы замены были совершены быстрее.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (10)
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Красногорск_Фан
1787589237
Нам нужен Карседо! зависть это плохо, но он не только орет и швыряет как Талалай но и бьет любя и только за дело. Бгг . Спартак бегает с горящими глазами и это вызывает восхищение
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subbotaspartak
1787589479
Так им! Мать их!....
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сапёр 75
1787590048
Бей своих , что б чужие боялись
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alefreddy
1787593672
жестко однако
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VPERDIV SPARTAK
1787593869
Уже и этого подсадили на что-то тушинские)) ну блин специалисты) каждый тренер приходит нормальный, Станкович, а потом начинается цирк)
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Кривая да нелёгкая
1787593930
Комментарий скрыт модератором
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zigbert
1787633035
Хотеть ударить и ударить,разные вещи.
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