Карседо объяснил, почему хотел ударить сотрудника «Спартака» во время матча с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо назвал причину своего агрессивного поведения в ходе домашней игры с «Зенитом».

– Во втором тайме в одном из эпизодов вы оттолкнули сотрудника «Зенита». Что там произошло?

– Это был наш сотрудник, начальник команды. Я хотел его ударить, потому что хотел, чтобы замены были совершены быстрее.