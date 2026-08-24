Карседо объяснил, почему хотел ударить сотрудника «Спартака» во время матча с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо назвал причину своего агрессивного поведения в ходе домашней игры с «Зенитом».
– Во втором тайме в одном из эпизодов вы оттолкнули сотрудника «Зенита». Что там произошло?
– Это был наш сотрудник, начальник команды. Я хотел его ударить, потому что хотел, чтобы замены были совершены быстрее.
- Красно-белые победили дома со счетом 2:0.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».
- Его видеообзор можно посмотреть здесь.
- «Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.
Источник: сайт «Спартака»