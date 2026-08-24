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Губерниев – болельщикам «Крыльев»: «Гав-гав!»

24 августа, 17:43
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на оскорбления со стороны фанатов «Крыльев Советов».

Самарские болельщики скандировали на трибунах: «Губерниев – пес!»

«Гав-гав! 🤣 И как много зрителей на трибунах – это успех!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

  • Во время обсуждения матча кубкового матча самарцев с «Зенитом» Губерниев выступил с резкой критикой поведения Амара Рахмановича в эпизоде со столкновением Романа Веги и Нуралы Алипа: «Футболист лежит и держится за голову. Вопрос к игрокам «Крыльев Советов»: какого хрена вы предъявляете судье? Вы ведете себя, как свиньи, на поле!»
  • «Крылья Советов» назвали высказывания Губерниева «неприемлемыми и недопустимыми», а также потребовали публичных извинений. Комментатор отказался извиняться: «Я сказал, что они ведут себя как свиньи, используя оценочное суждение. Уважаемые «Крылышки», жалуйтесь в лигу сексуальных реформ».
  • После самарцы заявили: «Готовы обратиться в суд, если от «Матч ТВ» или «Газпром-Медиа» не будет реакции или она окажется не той, которую стоит ожидать».
  • Губерниев ответил, что готов к судебном процессу: «Пиар для меня, но для вас – позор. Это будет увлекательный аттракцион, который принесет мне только плюшки и коврижки».

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Губерниев Дмитрий
Комментарии (9)
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рылы
1787583030
как известно, губерниев очень любит лыжную смазку "висти". но самарские болельщики обойдутся без неё, когда будут засовывать ему лыжу в Ж, как только его рыло объявится в их городе. и это очень правильно.
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...уефан
1787583539
...пора на дурке ему койку бронировать с фиксацией этого тела на ней...
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рылы
1787583595
и это ж насколько нужно быть отбитым, чтобы подписаться и читать телеграм губерниева, и репостить его сюда. ящитаю, что редакторам новостей нужно выдавать молоко за такую вредность. если молоко не будет выдано, то владелец ресурса эксплуатирует рабский труд. в таком случае следует обратиться куда следует) гоните молоко сотрудникам!
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boris63
1787583747
Жлоб,он и на срач тв жлоб.
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АК 68
1787584064
Дурачок, да и только.
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Mirak92
1787585409
Я думал его придел, как конченого человека видел. Но нет. Со дна стучит
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subbotaspartak
1787589701
Шакал он паршивый...
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subbotaspartak
1787589800
Хотел спросить: А здравомыслящие в руководстве ТВ есть? А кого спрашивать?
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шахта Заполярная
1787597016
Лает пес, привязать надо, вдруг заразный, возможно бешенство.
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