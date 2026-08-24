Губерниев – болельщикам «Крыльев»: «Гав-гав!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на оскорбления со стороны фанатов «Крыльев Советов».
Самарские болельщики скандировали на трибунах: «Губерниев – пес!»
«Гав-гав! 🤣 И как много зрителей на трибунах – это успех!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
- Во время обсуждения матча кубкового матча самарцев с «Зенитом» Губерниев выступил с резкой критикой поведения Амара Рахмановича в эпизоде со столкновением Романа Веги и Нуралы Алипа: «Футболист лежит и держится за голову. Вопрос к игрокам «Крыльев Советов»: какого хрена вы предъявляете судье? Вы ведете себя, как свиньи, на поле!»
- «Крылья Советов» назвали высказывания Губерниева «неприемлемыми и недопустимыми», а также потребовали публичных извинений. Комментатор отказался извиняться: «Я сказал, что они ведут себя как свиньи, используя оценочное суждение. Уважаемые «Крылышки», жалуйтесь в лигу сексуальных реформ».
- После самарцы заявили: «Готовы обратиться в суд, если от «Матч ТВ» или «Газпром-Медиа» не будет реакции или она окажется не той, которую стоит ожидать».
- Губерниев ответил, что готов к судебном процессу: «Пиар для меня, но для вас – позор. Это будет увлекательный аттракцион, который принесет мне только плюшки и коврижки».
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева