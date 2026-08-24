Губерниев – болельщикам «Крыльев»: «Гав-гав!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на оскорбления со стороны фанатов «Крыльев Советов».

Самарские болельщики скандировали на трибунах: «Губерниев – пес!»

«Гав-гав! 🤣 И как много зрителей на трибунах – это успех!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.