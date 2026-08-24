В РПЛ отреагировали на конфликт Губерниева с «Крыльями Советов»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о перепалке между «Крыльями Советов» и комментатором Дмитрием Губерниевм.

«Не люблю, когда кто-то ругается – тем более на футбольном поле. Не хочется такое обсуждать. Ничего страшного не случилось», – сказал Алаев.