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  • Семак прокомментировал отставание «Зенита» от «Краснодара» в РПЛ

Семак прокомментировал отставание «Зенита» от «Краснодара» в РПЛ

24 августа, 10:51
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил положение своей команды в чемпионате России после поражения от «Спартака» (0:2) в 5-м туре РПЛ.

– После пяти туров отставание от «Краснодара» шесть очков. Насколько это критично, учитывая, что только старт сезона, но, с другой стороны, не ошибается соперник?

– Конечно, это не критично, но это ощутимо. Только начало чемпионата, сыграли пять туров, вся борьба еще впереди. «Краснодар» идет без потерь очков, но на дистанции все будут очки терять. Вопрос – сколько: насколько другие команды будут терять меньше, для того чтобы догнать «Краснодар».

  • «Зенит» идет на 4-м месте с 9 очками после 5 туров. У лидирующего «Краснодара» на счету 15 баллов.
  • Петербуржцы выиграли 7 из последних 8 чемпионатов России.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Семак Сергей
Комментарии (13)
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...уефан
1787558967
...5 туров прошло, о каком отставании сейчас можно мусолить воздух?...
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Император 1
1787559199
Если Зенит не сменит тренера, то уже вряд-ли выиграет чемпионат.
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ТяжелаяАртиллерия
1787559497
Комментарий скрыт модератором
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АртурZaСМ
1787559794
У меня вопрос к редакторам Бомбардира. Почему у вас в таблице бомбардиров игрок, забивший 3 гола в 5 матчах стоит в списке выше чем игрок забивший 3 гола в 4 матчах? и почему при равном количестве голов и игр игрок у которого есть в активе забитый пенальти стоит выше чем игрок у которого все голы с игры? Относитесь более внимательно к мелочам...
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Мага 13
1787559917
это не критично, но критично, Краснодар не теряет очки, но потеряет 🙈 семак занимается тавтологией, переливает из пустого в порожнее, по ходу окончательно спёкся этот пассажир
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Цугундeр
1787560364
Хвилософ, мать тваю...)
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NewLife
1787560415
"«Краснодар» идет без потерь очков, но на дистанции все будут очки терять. " А мы будем бить больше пенок😁
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slavа0508
1787561834
Порадовались . отметили . идём дальше ...главное работайте парни . играйте в каждом матче как в последний раз . тогда и успех придёт ...
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SERG_1959
1787567599
Из 5 туров 2 поражения у Зенита. Действительно чемпионский ход. Скоро подключат административный ресурс.
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Триумфальный
1787579799
Комментарий скрыт модератором
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