Семак прокомментировал отставание «Зенита» от «Краснодара» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил положение своей команды в чемпионате России после поражения от «Спартака» (0:2) в 5-м туре РПЛ.

– После пяти туров отставание от «Краснодара» шесть очков. Насколько это критично, учитывая, что только старт сезона, но, с другой стороны, не ошибается соперник?

– Конечно, это не критично, но это ощутимо. Только начало чемпионата, сыграли пять туров, вся борьба еще впереди. «Краснодар» идет без потерь очков, но на дистанции все будут очки терять. Вопрос – сколько: насколько другие команды будут терять меньше, для того чтобы догнать «Краснодар».