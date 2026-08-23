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  • Слуцкий сделал заявление о составе сборной России по медиафутболу

Слуцкий сделал заявление о составе сборной России по медиафутболу

23 августа, 15:51
3

Тренер Леонид Слуцкий рассказал, кого вызовет в медиафутбольную сборную России на ближайший матч.

Он пригласил в команду Германа Эль Класико, Жеку и Некита, Дмитрия Егорова, Станоса, Камила Гаджиева и Анара Абдуллаева.

«Первым делом нужно позвать президентов [клубов Медиалиги], потому что они будут отвечать за атмосферу, раздевалку и, может быть, качество игры.

Поэтому Камил, Герман, Жека, Некит, Станос и Дима Егоров, вэлком в нашу команду», – заявил Слуцкий.

  • О новом месте работы 55-летнего специалиста стало известно 10 августа.
  • Слуцкий пока согласился на проведение одного матча – 4 сентября с медиасборной Таджикистана в Душанбе.
  • По его словам, Артема Дзюбы не будет в российской сборной по медиафутболу.

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Источник: телеграм-канал президента МФЛ Николая Осипова
Медиафутбол Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1787492844
Ещё надо позвать пару поней из Цирка на Цветном бульваре и дзюбу на них верхом.
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subbotaspartak
1787493403
А на кой?... С какой целью организована сия... ватага?
Ответить
Hector вернулся
1787500694
Даже не интересно
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