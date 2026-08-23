Слуцкий сделал заявление о составе сборной России по медиафутболу

Тренер Леонид Слуцкий рассказал, кого вызовет в медиафутбольную сборную России на ближайший матч.

Он пригласил в команду Германа Эль Класико, Жеку и Некита, Дмитрия Егорова, Станоса, Камила Гаджиева и Анара Абдуллаева.

«Первым делом нужно позвать президентов [клубов Медиалиги], потому что они будут отвечать за атмосферу, раздевалку и, может быть, качество игры.

Поэтому Камил, Герман, Жека, Некит, Станос и Дима Егоров, вэлком в нашу команду», – заявил Слуцкий.