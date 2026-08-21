Карседо высказался об уходе Батракова из «Локомотива»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий по поводу трансфера Алексея Батракова.
В четверг «Галатасарай» объявил о покупке полузащитника у «Локомотива».
«Батраков – невероятный молодой футболист. Считаю, что это потеря не только для «Локомотива», но и для всей российской Премьер-лиги. Можем ему пожелать только удачи. Уверен, что у него все получится.
Это прекрасный игрок с правильной мотивацией, все у него есть. Всегда приятно играть с командами, в которых есть такие футболисты. Думаю, что все у него будет хорошо, большой удачи ему», – сказал Карседо.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
- С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.
Источник: ТАСС