Карседо высказался об уходе Батракова из «Локомотива»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий по поводу трансфера Алексея Батракова.

В четверг «Галатасарай» объявил о покупке полузащитника у «Локомотива».

«Батраков – невероятный молодой футболист. Считаю, что это потеря не только для «Локомотива», но и для всей российской Премьер-лиги. Можем ему пожелать только удачи. Уверен, что у него все получится.

Это прекрасный игрок с правильной мотивацией, все у него есть. Всегда приятно играть с командами, в которых есть такие футболисты. Думаю, что все у него будет хорошо, большой удачи ему», – сказал Карседо.