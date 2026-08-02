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  • РПЛ. «Зенит» разгромил «Оренбург» (3:0) благодаря хет-трику Глушенкова

РПЛ. «Зенит» разгромил «Оренбург» (3:0) благодаря хет-трику Глушенкова

Сегодня, 17:56
43

«Зенит» крупно обыграл «Оренбург» в гостевом матче 2-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев.

Все голы в этой встрече забил Максим Глушенков.

«Зенит» набрал шесть очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 2 тур
Оренбург - Зенит - 0:3 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. Глушенков, 6; 0:2 - М. Глушенков, 58; 0:3 - М. Глушенков, 66.
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Оренбург
Зенит
Максим Рудаков
0%
Джон Алекс Паласиос
0%
Алексей Татаев
0%
Данила Ведерников
0%
Евгений Болотов
0%
Дамиан Пуэбла
0%
Руслан Куль
0%
Дмитрий Рыбчинский
0%
Андрей Касаджиков
0%
Maxime Sivis
0%
Гедеон Гузина
0%
Артем Касимов
0%
Эмил Ценов
0%
Ренат Голыбин
0%
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Густаво Мантуан
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Вильмар Барриос
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Вендел
0%
Джон Джон
0%
Педро
0%
Максим Глушенков
0%
Александр Соболев
0%
Дуглас Сантос
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Кевин Андраде
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Андрей Мостовой
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Луис Энрике
0%
Фелипе Аугусто
0%
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Глушенков Максим
Комментарии (43)
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рылы
1785682684
визги будут?
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Semenycch
1785682714
Довольно трудный у Зенита получился матч на искусственном поле с командой костоломов!
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Император 1
1785682764
Поздравляю Зенит с победой. Глушенков в очередной раз доказал, что он лучший в команде!
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...уефан
1785682788
...гл. арбитр и судьи на линии - трое! И голов в ворота Оренбурга - три! Совпадение? Не думаю! Закономерность...
Ответить
Semenycch
1785682970
На крайней минуте Мостовой это что-то!
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knikos
1785683028
Ну это уже серьёзный матч ! Хорошая победе ! Безоговорочная ! Макс - монстр . Единственный косяк - пас Мосту . Лучше бы покер сделал .
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knikos
1785683158
Макс решил поддержать товарища , помочь преодолеть кризис . Но Мост был верен себе , снова обо...рался .
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1785683226
Всех с победой. Сегодня Ахмат должен наказать бешеный петухов и вообще будет шикардос.
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Цугундeр
1785683496
...После забитого на 6-й минуте было взялись за старое и любимое.. Но Орен жить спокойно не дал. Пришлось взбеситься во втором тайме. Молодцы, и Макс, конечно, ожил. Удивил Вендел своим "Фэйр-плей ".. А человечек-то человечный +++ оказывается. Два несостоявшиеся чемпомира порадовали тоже. Сантос, правда, вышел со хлебалом презрительным, а вот "чёрная оглоб.ля)" носился за двоих.. Огорчил внезапно отупевший , будущий "лучший бомбардир РПЛ", Сашенька..Ну и "будущий армеец "Мост(тире-мудак).. Как-то и всё....
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andrej-lucevich
1785683726
Зенитовцы Молодцы !!!!!!!!!!!! с Победой !!!
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