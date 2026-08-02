РПЛ. «Зенит» разгромил «Оренбург» (3:0) благодаря хет-трику Глушенкова

«Зенит» крупно обыграл «Оренбург» в гостевом матче 2-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев.
Все голы в этой встрече забил Максим Глушенков.
«Зенит» набрал шесть очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 2 тур
Оренбург - Зенит - 0:3 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. Глушенков, 6; 0:2 - М. Глушенков, 58; 0:3 - М. Глушенков, 66.
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Оренбург
Зенит
Максим Рудаков
0%
Джон Алекс Паласиос
0%
Алексей Татаев
0%
Данила Ведерников
0%
Евгений Болотов
0%
Дамиан Пуэбла
0%
Руслан Куль
0%
Дмитрий Рыбчинский
0%
Андрей Касаджиков
0%
Maxime Sivis
0%
Гедеон Гузина
0%
Артем Касимов
0%
Эмил Ценов
0%
Ренат Голыбин
0%
Benjamín Bosch
0%
Алешандре Жезус
0%
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Денис Адамов
0%
Роман Вега
0%
Игорь Дивеев
0%
Нино
0%
Густаво Мантуан
0%
Вильмар Барриос
0%
Вендел
0%
Джон Джон
0%
Педро
0%
Максим Глушенков
0%
Александр Соболев
0%
Дуглас Сантос
0%
Кевин Андраде
0%
Андрей Мостовой
0%
Луис Энрике
0%
Фелипе Аугусто
0%
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Источник: «Бомбардир»