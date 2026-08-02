РПЛ. «Зенит» разгромил «Оренбург» (3:0) благодаря хет-трику Глушенкова

«Зенит» крупно обыграл «Оренбург» в гостевом матче 2-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев.

Все голы в этой встрече забил Максим Глушенков.

«Зенит» набрал шесть очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России.