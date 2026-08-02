Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин – о Даку: «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ»

2 августа, 10:22
25

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил возможный переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

«На мой взгляд, это отличная сделка. «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ. Это игрок с большим потенциалом. Даку гарантированно усилит красно-белых. С его приходом их шансы на завоевание чемпионства возрастут.

Не вижу проблем в возможной адаптации Мирлинда. Давайте не забывать, что хороший исполнитель впишется в любую команду. К тому же за него заплачены немалые деньги. Если клуб пошел на такой шаг, значит, понимает, что Даку будет регулярно выходить на поле. При этом 11 миллионов евро – не запредельная сумма для форварда такого уровня», – сказал Семин.

  • 28-летний Даку забил 2 гола в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.
  • Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В 93 матчах за казанцев на его счету 38 забитых мячей и 13 ассистов.

Еще по теме:
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?» 14
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ 2
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Даку Мирлинд Семин Юрий
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1785656459
Мало "взять", нужно ещё и грамотно употребить..) А то вечером (зимой) "за второй бежать придётся".
Ответить
...уефан
1785657169
...в Рубине, с его тактикой и игровыми схемами, он безусловно хорош был. Посмотрим, как его Карседо будет вписывать в игру, которую он выстраивает сейчас в Спартаке и не придётся ли корректировать игру в средней и передних линиях команды, да и в обороне тоже, ведь брали его явно не на лавку, как Гарсию и Заболотного - пожары тушить... Будем посмотреть... Но хуже Заболотного и Гарсии - точно не будет)...
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1785658468
Парня продырявят, на этом все и закончится. С обосраной жопой, враскорячку будет бегать, людей пугать.
Ответить
Kollljan
1785659311
Так купили его или, все таки, пока еще нет?
Ответить
Дубина
1785660191
Ща блохи набегут и скажут что ихние цыгане лучше.. ЗПРФ...табор!
Ответить
Сам_себе_сказал
1785660525
Безусловно,усиление...
Ответить
tushkanlz
1785663018
..."взял лучшего футболиста РПЛ?" -ну, каждый имеет своё мнение, тем более, Юрии Павлович. Но ,по-моему, ерунда. Хороший игрок,...да, но и подойдёт ли ещё...И "Рубин" жаль...
Ответить
Александр.Т.
1785666794
А как же Кордоба он че хуже чем Даку?
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
18:47
1
«Рубин» убрал Даку из заявки
18:34
1
Кубок России. «Ростов» разгромил «Акрон» – 4:0!
18:12
3
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
14
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
4
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
Все новости
Все новости
ВидеоШалимов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Тупее не придумаешь»
18:53
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
14
Титов указал на грубейшую судейскую ошибку в матче «Ахмат» – «Спартак»
17:18
1
«Думал, всe, пипец». Генич – о травме во втором туре РПЛ
16:55
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
18
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:56
17
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
3
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
1
«Зенит» показал второй результат в истории РПЛ по числу голов в двух стартовых турах
14:20
4
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
27
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
5
Игрок «Крыльев» включил РПЛ в число топ-6 лиг Европы
13:07
3
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
12
Мостовой сказал, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
3
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
3
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
12:11
3
Сын Соболева поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался
11:48
12
Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»
11:21
10
Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД на «Мерседесах»
11:03
10
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»
10:03
5
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
09:48
7
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
09:23
5
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
09:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+